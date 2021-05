World of Warcraft, Burning Crusade Classic arriva questo Giugno

Sembra che finalmente tutti i fan di World Of Warcraft possano mettersi l’anima in pace, perché abbiamo la data ufficiale dell’uscita di Burning Crusade Classic. Allacciate tutti le cinture per il 2 Giugno! Segnate la data sul calendario e siate pronti a ri-tuffarvi in una valle di ricordi. Quattordici anni fa cominciava una delle più grandi esperienze del genere MMO e quest’anno sarà possibile riviverla anche grazie a questa ri-edizione che segue quella fatta in precedenza con WoW Vanilla.

Burning Crusade Classic, fedele riproposizione di Blizzard Entertainment della prima, acclamata espansione di World of Warcraft, porta nuovamente i giocatori oltre il Dark Portal nel regno infranto delle Outland, un mondo distante e contaminato dall’energia vile dove le forze demoniache della Burning Legion si preparano all’assalto contro tutti gli esseri viventi di Azeroth. Con un nuovo e pericoloso mondo da scoprire, due nuove razze giocabili (Elfi del Sangue e Draenei) e la nuova abilità di solcare i cieli delle Outland con cavalcature volanti, Burning Crusade Classic darà sia ai veterani che ai nuovi giocatori di WoW la possibilità di affrontare un’avventura senza tempo dell’era di Warcraft.

A partire dal 18 Maggio sarà possibile far progredire ognuno dei propri personaggi di WoW Classic all’interno dello stesso reame oppure sceglierne un altro a proprio piacimento. Mentre, per chi vorrà provare entrambe le versioni del gioco potrà farlo anche grazie all’opzione di “clonazione del personaggio”.

Sempre a partire dal 18 maggio, i giocatori sui reami di Burning Crusade Classic potranno creare personaggi Elfi del Sangue e Draenei, provando queste due nuove razze nelle nuove zone di partenza Azuremyst Isles ed Eversong Woods e preparando così i loro eroi per l’apertura del Dark Portal il 2 giugno. Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale dedicato!