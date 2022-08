Arriva in questo istante una notizia che non farà molto piacere agli appassionati delle produzioni ambientate nell’universo fantasy di World of Warcraft. Il noto franchise è una vera e propria istituzione per moltissimi videogiocatori, e venire a sapere che un nuovo spin-off del genere MMORPG è stato cancellato non è sicuramente un qualcosa di entusiasmante, soprattutto se il progetto aveva alle spalle ormai oltre tre anni di sviluppo.

La notizia ci arriva direttamente da un nuovo report pubblicato da Bloomberg, redazione da sempre molto attendibile quando si parla di queste breaking news. Come viene suggerito all’interno dell’articolo, Activision Blizzard e NetEase hanno cancellato un gioco per smartphone basato sulla storica IP di World of Warcraft. Il gioco in questione era in sviluppo da più di tre anni e sarebbe dovuto essere uno spin-off MMORPG.

Il titolo era conosciuto internamente con il nome in codice Neptune, ed era stato concepito per essere un MMORPG ambientato nell’universo di World of Warcraft. Non si trattava di un porting delle meccaniche del gioco principale su PC, ma uno spin-off ambientato in un diverso periodo. Oltre a questo non sappiamo altro, dato che i portavoce di Netease e di Blizzard non hanno voluto elargire altri dettagli su questo gioco che non vedremo mai.

Bloomberg: Blizzard and NetEase have cancelled a mobile World Of Warcraft spin-off game that's been in dev for 3+ years The game was a MMO RPG set in the same universe as WoW during a different time period NetEase has disbanded a dev team of 100 peoplehttps://t.co/j4xiKGz8Yf pic.twitter.com/zTEcQrdPPH — Nibel (@Nibellion) August 3, 2022

In tutto questo, NetEase si è ritrovata a sciogliere un team composto di oltre 100 sviluppatori, i quali erano incaricati di sviluppare diversi contenuti per il titolo di World of Warcraft. Bloomberg sottolinea come le due società non erano d’accordo sui termini e alla fine hanno sospeso il progetto. Queste informazioni arrivano da una persona a conoscenza del progetto ormai defunto, la quale ha però chiesto di non essere identificata.