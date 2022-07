Ci stiamo oramai avviando verso la fine del 2022 e Blizzard Entertainment non ha ancora annunciato la data di uscita di Dragonflight, la nuova espansione di World of Warcraft. Nonostante il silenzio da parte del team di sviluppo, da Irvine ci tengono a rassicurarci: il contenuto aggiuntivo è ancora previsto per quest’anno. Anche se la release date latita, la software house ha infatti affermato che non ci sono problemi e che la tabella di marcia sembra essere rispettata.

La rivelazione di Blizzard Entertainment è avvenuta durante un’intervista con i colleghi di PCGamesN. Ai microfoni virtuali della testata, il production director Pat Dawson ha voluto ribadire che Dragonflight arriverà davvero nel 2022, come precedentemente comunicato. “Abbiamo pubblicato Shadowlands a novembre del 2020, quindi alla fine di quest’anno saranno circa 24 mesi dall’ultima espansione”, le parole di Dawson dichiarate ai colleghi. “Al momento sono abbastanza sicuro: l’espansione debutterà quest’anno, verso la fine”, ha aggiunto il production director del team di sviluppo. Per ora, dunque, il pericolo rinvio è scongiurato: Dragonflight debutterà davvero nel 2022, andando così a regalare ai giocatori il secondo contenuto di rilievo in appena due anni.

Dawson ha poi voluto parlare dell’alpha attualmente in corso, riservata ai giocatori selezionati previa iscrizione. “Con l’alpha disponibile oggi penso che tutti i giocatori saranno in grado di vedere quello a cui abbiamo lavorato. Sono davvero emozionato”, le parole di Dawson dichiarate durante l’intervista.

Al momento Dragonflight non ha ancora una data di uscita. I giocatori di World of Warcraft però possono stare tranquilli: l’espansione sembra davvero essere sulla buona strada e la sicurezza di Blizzard in merito all’uscita sicuramente farà calmare gli animi. Questo, ovviamente, al netto di eventuali rinvii dell’ultimo minuto. Almeno per ora, però, questa ipotesi sembra decisamente lontana. Non ci resta dunque che attendere un annuncio in merito alla release date, che potrebbe arrivare subito dopo l’estate.