World of Warcraft: ecco tutte le novità dal BlizzCon Online

Si è tenuto pochi minuti fa il BlizzCon 2021, l’evento più importante di Blizzard. A causa della pandemia che ha colpito il mondo intero, quest’anno si è svolto totalmente online risultando una idea a tratti molto azzeccata. Come avevano previsto diversi insider proprio questa mattina, World of Warcraft è stato uno dei grossi protagonisti. Per quanto riguarda World of Warcraft Shadowlands, è in arrivo una patch di contenuto chiamata Chains of Domination, il primo vero grosso update che permetterà a tutti gli appassionati del mmorpg insinuarsi nelle profondità del domino del Carceriere esplorando Korthia, la città dei segreti.

Per la gioia di tutti i fan, torneranno anche quattro covenants oltre ad uno speciale raid da ben dieci boss. Parliamo di un update con corpose novità come la Stagione 2 del PvP ed un dunegon stagionale a tema Carceriere, oltre ovviamente a oggetti, cavalcature e tanti e nuovi animali da scoprire, tutti i dettagli verranno mostrati sul sito ufficiale anche riguardante la campagna di beneficienza svelata durante l’evento. L’annuncio che ha stupito è sicuramente World of Warcraf: Burning Crusade Classic. Questo vi riporterà nelle Outland ancora una volta se siete veterani del titolo oppure di scoprirle per la prima volta in assoluto.

Il contenuto verrà rilasciato mano a mano nel tempo, quindi avrete tutto il tempo per godervi questo periodo incredibile su World of Warcraft. Burning Crusade offrirà diverse novità tra cui una arena PvP, cavalcature volanti e tanto altro ancora. Insomma, se siete appassionati di questo pazzesco ed immenso gioco, il BlizzCon vi ha fatto proprio un grande regalo con tante ore di gioco annesse. Tutti i dettagli sulle novità e sulle patch note relative dei corposi update riguardanti World of Warcraft vi lasciamo qui di seguito il sito ufficiale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete giocatori di World of Warcraft? Pensate sia migliorato col tempo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’mmorpg targato Blizzard.