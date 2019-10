World of Warcraft: nuova espansione svelata per errore prima della BlizzCon 2019?

World of Warcraft è uno dei giochi Blizzard più amati e pare che una nuova espansione sia stata svelata per errore prima della BlizzCon 2019.

La BlizzCon 2019 inizierà tra meno di una settimana e i presunti annunci di Blizzard continuano a trapelare in rete. Non solo abbiamo potuto scoprire informazioni legate a Overwatch 2 e Diablo 4, ma ora possiamo anche vedere nuovi leak legati a World of Warcraft, nuovamente al centro delle discussioni dei fan dopo il fortunato lancio di World of Warcraft Classic. Ancora più precisamente, pare che sia stata svelata per errore una nuova espansione.

Secondo quanto emerso, la nuova espansione dell’MMO si chiamerebbe “Shadowlands” e include il “Lich King”. Non è del tutto chiaro quale sia l’origine del leak, ma pare che, esattamente come nel caso di Diablo 4, provenga da del merchandise. Potete vedere quanto scoperto nell’immagine qui sotto, condivisa tramite Reddit.

Ovviamente essendo un leak è assolutamente non ufficiale e potrebbe tranquillamente trattarsi di un fake. Indipendentemente da tutto questo, potremo ricevere conferme o smentite il prossimo venerdì, durante la BlizzCon 2019.

Per ora si tratta solo di speculazioni, legate per di più a elementi promozionali più che al gioco in sé e per sé. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali e, nel frattempo, divertirci nell’immagine che direzione potrebbe prendere World of Warcraft. Diteci, quali sono le vostre speranze per il gioco?