World of Warcraft: fan ricrea le icone di WOW Classic come animazioni

World of Warcraft Classic ha riportato sul mercato uno stile che fortunatamente è stato riesumato da Blizzard. Nonostante il titolo MMORPG ha saputo evolversi nel tempo e con tutte le varie espansioni, c’è uno zoccolo durissimo di fan che ha ancora un grande piacere nell’immergersi in quello che era il mood di WOW Classic. Tra questi appassionati, uno di essi ha voluto creare un proprio tributo alla saga classica di questo iconico titolo.

È il caso dell’animatore freelance Ola “Jumpkut” Tandstad, il quale ha iniziato a pubblicare diverse animazioni delle icone presenti in World of Warcraft Classic. Ad esempio, è stata ricreata l’animazione per l’icona Sete di sangue, la quale ha ottenuto un successo clamoroso in meno di 24 ore. La community di WOW si è subito accorta del fantastico lavoro che sta portando avanti Tandstad, spargendo a macchia d’olio le varie animazioni un po’ per tutta la rete.

Il profilo Instagram dell’animatore, che potete visitare a questo indirizzo, è il luogo in cui vengono caricate queste bellissime animazioni. Al momento, oltre all’icona già citata, è possibile vedere la versione animata anche dell’icona relativa all’incantesimo di guarigione del sacerdote, e del falò. A queste ne seguiranno delle altre nuove, per questo se il tutto vi ha affascinato vi consigliamo di seguire l’animatore su Instagram.

A confermalo è stato lo stesso Tandstad, il quale ha riferito a tutti i suoi nuovi fan di restare sintonizzati per l’arrivo di nuove icone animate di World of Warcraft Classic. Sembra quindi che WOW Classic non muoia davvero mai, con gli appassionati che sono ancora più affamati dei contenuti più classici, appunto, di uno degli MMORPG più iconici che il medium videoludico abbia mai conosciuto.

Cosa ne pensate dei lavori di questo ragazzo? Quale icona vi piacerebbe vedere re-immaginata da Tandstad? Fatecelo sapere nei commenti.