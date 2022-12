Ne avevamo parlato già nelle scorse settimane, ma man mano che passano i giorni diventa sempre tutto più reale. I giocatori cinesi si stanno preparando, almeno psicologicamente, a dare l’addio a World of Warcraft. Tutto nasce, esattamente come vi avevamo riportato, dalla cessazione dell’accordo tra NetEase e Blizzard, che ha portato inevitabilmente all’uscita del team di sviluppo statunitense e dei suoi giochi dal territorio di Pechino.

In Cina, World of Warcraft conta circa 3 milioni di utenti. Si tratta di un bacino di utenza decisamente importante, che però è già stato messo a rischio negli ultimi mesi, quando il CCP (il Partito Comunista Cinese) ha emanato una nuova legge, che ha limitato il numero di ore di gioco dei minorenni. Ora però, con la revoca dell’accordo con NetEase, il gioco rischia seriamente di non essere più giocabile nel paese, come specificato dal general manager delle serie di Warcraft, John Hight, in una lettera destinata a tutti i giocatori cinesi.

“Stiamo lavorando duramente per sviluppare una funzione che vi permetterà di salvare i vostri personaggi, i prop e i progressi”, le parole di Hight contenute nella lettera. Quando tutto ciò avverrà, però, ancora non si sa. Sappiamo però che il gioco chiuderà i battenti a gennaio 2023 e che Blizzard continuerà a essere alla ricerca di un partner per la pubblicazione dei suoi giochi, ma non sappiamo quanto ci vorrà, né se davvero alla fine da Irvine riusciranno a trovare un nuovo accordo. Tutto questo rischia seriamente di mettere la parola fine alla presenza del team di sviluppo e publisher in un paese storicamente molto favorevole a questo genere di prodotti.

Oltre a World of Warcraft, tanti altri giochi Blizzard non saranno più disponibili in Cina non appena l'accordo con NetEase sarà scaduto. Tra questi troviamo Overwatch 2, Heroes of the Storm StarCraft 2 e Diablo 3.