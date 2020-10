World of Warcraft Shadowlands, il rinvio è ufficiale

Purtroppo nel mondo stanno accadendo sempre più ritardi e se il tutto sembrava essere contenuto soltanto ai grossi titoli tripla A che dovevano ancora uscire, non è del tutto vero. Questa notte infatti con un comunicato stampa diramato anche tramite le pagine social del gioco, Blizzard ha dato notizia a tutti i suoi fan di tutto il mondo che World of Warcraft Shadowlands subirà un brusco rinvio per permettere agli sviluppatori di lavorare ancora meglio sull’espansione.

In tutti questi anni non era ancora mai accaduto che un’espansione di WOW subisse un rinvio come questo, tutti erano in attesa di ricominciare la loro avventura all’interno delle lande di uno degli MMORPG più giocati di sempre, ma molto probabilmente non sarà cosi. Il comunicato infatti fa riferimento non solo al voler portare uno dei migliori contenuti mai creati per il titolo, ma ovviamente a puntare sulle nuove meccaniche e a far avere al giocatore una delle migliori esperienze mai vissuto all’interno del mondo di World of Warcraft.

Ancora non si sa nulla sulla prossima data di uscita, il team infatti ha solo detto che darà nuove informazioni sulla data più in là nel corso dei prossimi mesi. La situazione d’altronde la conosciamo e sviluppare una grande espansione come Shadowlands in smartworking sicuramente avrà portato non pochi problemi a tutto il team. Detto questo però all’interno del comunicato si può anche leggere che i contenuti pre-patch arriveranno come promesso.

Il 13 di questo mese quindi preparatevi per giocare i contenuti promessi prima dell’espansione, poi ci sarà ancora un po’ da aspettare ma siamo sicuri che il team di World of Warcraft farà il suo meglio per portarvi una delle esperienze migliori degli ultimi anni all’interno del franchise. Fateci sapere cosa ne pensate della nuova espansione e se avete già avuto modo di provarla!