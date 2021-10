World of Warcraft: sviluppatore fa un passo falso per la community e attira l’ira dei fan

World of Warcraft è più di un gioco, è una vera e propria istituzione che va avanti da ben 17 anni. L’MMO di casa Blizzard si è evoluto più volte nella sua storia, e nel mentre la community ha imparato a giocare insieme, talvolta andando a creare regole proprie per il bene comune di tutti i giocatori, novizi o veterani che siano.

Per esempio è da anni che esiste il fenomeno del Raid Boosting, e di recente è stato lo stesso Mike Ybarra di Blizzard ad aver attuato la pratica, andando, ovviamente, ad attirare le ire della community di World of Warcraft.

Il raid boosting non va control le regole del gioco, ma è un concetto parecchio detestato da moltissimi giocatori. In breve un giocatore alle prime armi può pagare con soldi in-game un veterano per accompagnarlo in un dungeon di livello alto per ottenere oggetti di grande importanza. Non importa se il giocatore novizio perirà nel dungeon, dato alla fine della sessione il giocatore veterano gli porgerà comunque un pezzo d’equipaggiamento parecchio importante.

Unsubbed now. If you can't see how making a tweet like this hurts the community, you should quit your job. Boosting hurt the game so much, you should work how to fix that and not boost yourself. Guilds need money but that need killed all chat channels and causes more problems.

