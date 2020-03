World of Warcraft offre punti XP doppi per restare in casa durante il coronavirus

Ci sono tante notizie e iniziative positive da parte degli sviluppatori di videogiochi e non solo, che hanno lo scopo di incentivare le persone a rimanere a casa giocando ai videogiochi o guardando un film o una serie TV. Molti di questi offrono ai giocatori la possibilità di giocare gratuitamente ad un titolo, o di accedere gratis a dei contenuti a pagamento, mentre altri, come World of Warcraft, offrendo punti esperienza doppi.

L’evento, disponibile fino al 20 aprile, ha il nome di “Winds of Wisdom”, ed è accessibile a tutti i giocatori, siano essi possessori della Starter Edition free to play, o possessori della Legion Edition. Blizzard Entertainment lo sta “spacciando”come un perk per i fan dell’MMO, al fine di invitare i giocatori a restare in casa ed evitare quindi il propagarsi dei casi di covid-19, così come hanno fatto altri titoli come Lord of The Ring Online e Dungeons & Dragons Online, titoli MMO simili al mondo di World of Warcraft.

“I giocatori potranno usufruire del boost all’esperienza mentre utilizzano i loro heirlooms preferiti. Non ci vorrà molto prima che affrontiate l’Antico Dio N’Zoth ed i suoi minions a Ny’alotha, la Città del Risveglio“, hanno scritto gli sviluppatori, riferendosi alla “Visione di N’Zoth”, la patch versione 8.3 rilasciata all’inizio di quest’anno, che ha aggiunto alla vastità di World of Warcraft 12 nuovi boss da affrontare. Lo scontro avviene a Ny’alotha, e mette contro i giocatori N’Zoth, una sorta di Antico Dio, il tutto ispirato certamente alla letteratura lovecraftiana.

World of Warcraft si è confermato come l’MMORPG più giocato al mondo: già nell’ottobre del 2010 contò all’attivo più di 12 milioni di giocatori, e adesso, con l’arrivo del nuovo evento e dei continui aggiornamenti, porterà ulteriori giocatori tra le fila di quelli già presenti, attirati dalla possibilità di poter farmare punti esperienza più velocemente facendo così progredire il proprio personaggio ai livelli più alti nel minore dei tempi.