World War 3, voi spendereste 5 milioni per il pre-order? Qualcuno si

Siamo alle solite no? Qualcuno ha speso una cifra cosi importante all’interno di un videogioco e sicuramente non voleva farlo. Ebbene, no! Non è questo il caso. Sembra infatti che l’unico pacchetto da 5 milioni di dollari che era in vendita sul sito di World War 3 sia stato acquistato da un anonimo giocatore che pare voglia proprio investire all’interno del titolo di guerra. Sicuremente le domande che vi starete ponendo sono tantissime, ma soprattutto cosa potrebbe mai contenere un pacchetto pre-order per costare cosi tanto? Beh, ovviamente non solo contenuti in gioco. Sembra infatti che il fortunato acquirente possa addirittura partecipare come protagonista nel prossimo film ispirato al gioco.

Un film? Beh con quella cifra non pensate possa uscire anche un film oltre che ad un videogioco. World War 3 è stato ormai annunciato tantissimo tempo fa, e si trova ancora in fase di closed beta, ma tramite il sito ufficiale è possibile vedere già quali sono tutti i benefici di chi acquisterà un pacchetto “fondatore”. Difatti invece il fortunato “milionario” oltre che essere protagonista del film, avrà a disposizione centinaia di skin esclusive e anche un battle pass completamente esclusivo e ovviamente a vita. Inoltre l’acquirente di questo pacchetto avrà anche un operatore con le sue fattezze all’interno del gioco. Il minimo forse per quella cifra.

Si tratta infatti molto probabilmente di un vero e proprio investimento all’interno dell’azienda e non solo l’acquisto di una copia del gioco, banalmente. La closed beta del titolo inizierà questo Novembre e sarà possibile giocare fino al prossimo Marzo. Ancora non è chiaro invece quando il titolo uscirà ufficialmente.

E voi cosa ne pensate? Spendereste mai una cifra cosi importante (se ne avreste possibilità) per un singolo gioco? Oppure li utilizzereste per fare qualche altro investimento? Ovviamente chissà se l’acquirente uscirà mai allo scoperto!