World War Z: i contenuti della Stagione 2 si mostrano in video

I contenuti aggiuntive della Stagione 2 di World War Z si mostrano finalmente in un lungo ed interessante video gameplay.

Poco tempo dopo esser entrato a far parte dell’incredibile offerta contenutistica dell’Xbox Game Pass, World War Z si prepara all’inizio della propria Stagione 2, con tanto di diversi nuovi contenuti aggiuntivi in arrivo.

A mostrarci le novità di questo nuovo capitolo per il titolo di Saber Interactive è un interessante video gameplay, che potete comodamente trovare qui di seguito.

Il contenuto principale di questa Stagione 2 di World War Z è sicuramente l’attesissima modalità Orda, che ci metterà di fronte ad ondate sempre maggiori di non morti, pronti a distruggere ogni nostra singola difesa. Il nostro obiettivo, manco a dirlo, sarà ovviamente quello di sopravvivere il più lungo possibile.

La Stagione 2 di World War Z introdurrà inoltre nel titolo anche il cross-play, nuove armi, nuove tipologie di zombie, oggetti estetici aggiuntivi, un sistema di ranking e i tanto attesi modificatori per le opzioni delle lobby privati. In tale occasione faranno il loro esordio sul titolo anche due capitoli completamente nuovi, ambientati a New York e a Mosca.

Il titolo di Saber Interactive è un lavoro interessante che, come riporta la nostra recensione, riesce decisamente a divertire: “ci sono pochi piaceri nei giochi che possono essere paragonati a oscillare una motosega contro un’orda di non morti famelici, e World War Z offre esattamente questo genere di esperienza. Siamo di fronte a uno sparatutto cooperativo tecnicamente ben gestito e visivamente impressionante, capace di offrire momenti di pura tensione – a dimostrazione che i giochi con licenza possono ancora avere successo.

