World War Z, nuovi contenuti gratuiti nella Seconda Stagione

Saber Interactive e Mad Dog Games hanno annunciato grandi novità per il loro sparatutto cooperativo ad ambientazione horror World War Z.

Con l’arrivo della seconda stagione di World War Z comprensiva di numerosi contenuti gratuiti, Saber Interactive e Mad Dog Games hanno annunciato grandi novità per il loro sparatutto cooperativo ad ambientazione horror.

A quanto comunicato, si tratterebbe di un programma di aggiunte completamente gratuite per World War Z destinato ad ampliare ulteriormente le possibilità di gioco. Ritroveremo infatti nuove modalità, opzioni ed evoluzioni. Vediamo insieme alcune funzionalità principali che saranno implementate in questa attesissima Seconda Stagione:

Due nuove missioni PvE dall’alto tasso di sfida ambientate a Mosca e New York

Introduzione dell’attesa modalità Orda chiamata Horde Mode Z, con gli avversari che attaccano a ondate

Un nuovo e pericoloso tipo di Zombie Speciale

Supporto per il cross-play in PvE

Possibilità di aumentare il livello di prestigio per ottenere nuove skin delle armi e perk

Una nuova arma e nuovi oggetti cosmetici

Come vedete dalla lista sopra riportata, il supporto al titolo risulta essere molto intenso per Saber Interactive. La prima stagione aveva visto l’introduzione della modalità sfide settimanali, la missione di Tokyo “Undead Sea” e sei impostazioni di difficoltà, oltre ovviamente a numerosi altri elementi.

Il supporto al titolo risulta essere davvero ragguardevole. Vi ricordiamo che il gioco è influenzato dalle vicende dell’omonimo film. È possibile trovare anche un sistema di gunplay solido ma carente in qualche suo aspetto. “World War Z soddisfa davvero il desiderio di uno sparatutto frenetico, co-op e colmo di zombi. Al contempo però, il gioco di Saber Interactive sembra offrire un piatto più ricco: dall’enorme numero di nemici sullo schermo (fino a 500), alle difese delle risorse recuperate fino alla varietà di armi, si percepisconoabbastanza sfumature per fare di questa un’esperienza familiare e nuova al tempo stesso” come diceva la nostra Alessandro Borgonovo nel suo articolo di anteprima, raggiungibile al seguente link.

World War Z si è dimostrato comunque essere un titolo dal forte impatto adrenalinico e molto apprezzato.