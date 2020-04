Worms Battle Wormageddon: gratis sul Microsoft Store, ecco il link

In questo periodo di quarantena causato dall’epidemia di COVID-19 che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, sono da lodare certe iniziative da aziende videoludiche le quali propongono di scaricare in modo totalmente gratuito alcuni titoli. Ormai da diverso tempo vi abbiamo parlato ad esempio delle iniziative di Ubisoft oppure l’iniziativa aperta da Matteo Sciutteri, il quale ha condiviso una lista di codici per giochi da scaricare gratuitamente. In queste ore il Microsoft Store ha reso disponibile per Windows 10 e Windows Mobile Worms Battle Wormageddon in forma totalmente gratuita.

Worms Battle Wormageddon è l’ennesimo titolo dell’omonima saga, dovremo quindi scegliere il nostro team di vermini, la mappa ed entrare in battaglia. Sicuramente se siete nati a cavallo tra gli anni 80 e 90 conoscerete bene questo famosissimo brand ed avrete sfidano decine di volte i vostri amici. Se volete rivivere quei momenti, questo è il momento adatto per farlo.

A questo indirizzo è possibile ottenere il titolo gratuitamente, l’offerta durerà ancora cinque giorni quindi affrettatevi. Vi basterà quindi avere un account Microsoft e di conseguenza loggarvi. Worms Battle Wormageddon risulta però essere un titolo decisamente sottotono o addirittura scadente, ma che potrebbe divertire durante questi giorni di isolamento.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete Worms Battle Wormageddon? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il brand ricordandovi che proprio quest’anno verrà rilasciato un nuovo capitolo sviluppato da Team 17, divenuta famosa proprio per lo sviluppo di questa serie.