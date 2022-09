WoW rimane ancora oggi uno dei titoli multiplayer più giocati di tutti i tempi, con una smisurata lista di trasposizioni in altri formati. Ci sono appassionati di ogni genere ed età, pronti ad omaggiare il titolo nei modi più disparati. Nell’esempio di oggi, vedremo come un gioielliere ha dedicato oltre settecento ore nella realizzazione di una delle armi leggendarie del gioco.

L’arma in questione è Frostmourne che, come gli appassionati certamente sapranno, è in grado di imprigionare le anime delle vittime per trasformarli in servitori del Re dei Lich. Le imprese realizzate nella lore di WoW con questo strumento sono leggendarie e hanno portato un gioielliere a ricrearne una miniatura completa di una quantità impressionante di dettagli. Il tutto, è stato immortalato in un video making of che potrete vedere in fondo all’articolo.

Il gioielliere, Febo, ha un’esperienza decennale che lo ha portato alla creazione di una sua personale azienda. I gioielli prodotti dall’uomo sono realizzati in un laboratorio con l’utilizzo di strumenti professionali che possiamo apprezzare all’interno del video. Se a queste abilità aggiungiamo una sfrenata passione per World of Worcraft, anch’essa decennale, il risultato è scontato. Febo, infatti, ha deciso di ricreare una miniatura di Frostmourne seguendo il design di WoW Reforged. Nonostante non sia la versione più apprezzata del titolo, infatti, è qui che l’arma leggendaria viene rappresentata con il maggior numero di dettagli.

Il risultato finale è decisamente impressionante e lo stesso Febo, al termine del video, spiega i motivi di questa scelta. Frostmourne, infatti, è una delle armi leggendarie più presenti in World of Warcraft, il che la rende facilmente riconoscibile da molti giocatori. Inoltre, si tratta del primo progetto di questo tipo intrapreso dal gioielliere, il quale ha voluto riprodurre un oggetto importante per la sua infanzia. Se a tutto ciò sommiamo le oltre settecento ore di lavoro necessarie alla creazione, non risulta difficile capire il motivo per cui questa miniatura ha un valore inestimabile e non sarà messa in commercio.