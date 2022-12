Da quando Microsoft Flight Simulator ha fatto il suo ritorno con un nuovo capitolo, il genere videoludico delle simulazioni di volo è tornato a risplendere più che mai. Questo gradito ritorno ha fatto sì che anche altre realtà della scena simulativa tornassero a produrre nuovi capitoli delle proprie saghe più in voga. Questo si traduce anche e soprattutto in X-Plane 12; il nuovo capitolo del franchise simulativo sviluppato dai ragazzi di Laminar Research.

Il nuovo capitolo della saga X-Plane è stato rilasciato giusto qualche giorno fa, con il nuovo simulatore di volo ultra realistico che propone agli amanti del genere dio volare con 18 modelli di aerei unici. Questa nuova dodicesima iterazione rappresenta la massima espressione per la serie, con oltre 17.000 aeroporti dettagliati ricreati in 3D, tutti con nuove texture applicate al terreno, torri ed effetti di pavimentazione per aumentare il realismo.

“Siamo entusiasti di condividere X-Plane 12 con il mondo dopo anni di duro lavoro, per portare il nostro simulatore di volo al livello successivo. La preparazione di questa versione ha comportato la riscrittura di quasi ogni aspetto dell’applicazione per implementare la fisica del concetto primitivo e il rendering nella ricerca instancabile del massimo realismo“, ha dichiarato il team di sviluppo.

Di seguito potete trovare alcuni dettagli in più sulle caratteristiche sugli aerei presenti in X-Plane 12.

Nuove caratteristiche

Nuvole 3D volumetriche

Modello di illuminazione fotometrica basato sulla fisica

Acqua 3D globale

Sistema di controllo del traffico aereo AI riscritto

Foreste 3D globali

Texture stagionali ed effetti meteorologici

Dati meteorologici reali rinnovati

Nuovi aerei in X-Plane 12

Airbus A330

Cessna Citation X

Lancair Evolution

Cirrus SR22

Piper PA-18 Super Cub

Van’s RV-10

F-14 Tomcat

Robinson R22 (più una versione galleggiante)

Vi ricordiamo, infine, che X-Plane 12 è attualmente disponibile su PC Microsoft Windows (lo potete acquistare tramite la piattaforma Steam), macOS, Classic macOS e Linux.

