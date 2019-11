X019: cosa ci aspettiamo dall’evento Xbox

Cosa ci aspettiamo durante questo X019? Giochi? Servizi? Scopritelo in questo articolo approfondito che va ad analizzare le nostre aspettative.

L’anno scorso c’eravamo fatti un’idea sbagliata sull’X018, credendo a un ritorno in vecchio stile alle vecchie conferenze in cui c’erano poche chiacchiere e tanti trailer con anche annunci di spessore. Le cose sono cambiate, lo show è tornato, ma è divenuto più interlocutore, meno impattante ma ha comunque mantenuto l’anima esclusiva e di rivelazioni dei precedenti, introducendo l’acquisizione di Obsidian e inXile e annunciando il DLC di Forza Horizon 4 oltre che una serie di nuovi giochi per Xbox Game Pass.

Quest’anno l’X0 che andrà in scena il 14 e 15 novembre sembra decisamente più organizzato e grande. Si sposta infatti da Città del Messico a Londra, includendo più inviti per la stampa e per la community e il più grande Inside Xbox mai andato in onda. Insomma, una vera festa per Xbox, in cui saranno presenti Phil Spencer, Major Nelson e tutti gli studi di Xbox Game Studios con alcuni rispettivi sviluppatori o responsabili. La domanda quindi nasce spontanea, cosa possiamo aspettarci?

X019: Giochi, giochi e giochi

Aaron Greenberg, responsabile del marketing Xbox ha promesso un Inside Xbox pieno di giochi, con novità dai titoli già usciti e annunci di nuovi giochi. Tuttavia, se dobbiamo essere concreti nella nostra analisi, possiamo ritenere che difficilmente Microsoft annuncerà qualcosa di davvero importante considerando la next gen alle porte, ma non è escluso che una grande sorpresa o un paio ci siano effettivamente.

Questo non toglie che ci saranno importanti notizie su Ori and the Will of the Wisps, Battletoads, Microsoft Flight Simulator, Gears Tactics e Bleeding Edge, i videogiochi in esclusiva in arrivo nel 2020. Gli studi Xbox Game Studios porteranno anche i multipiattaforma Minecraft Dungeons, Wasteland 3, Psychonauts 2 e non sono esclusi alcuni giochi terze parti come Crossfire X o Star Wars Jedi Fallen Order.

Microsoft ha promesso anche ulteriori aggiornamenti sull’uscita di Halo Reach per Xbox One e PC, e sui contenuti di Sea of Thieves e Gears 5. Probabile quindi che vedremo dei DLC nuovi che andranno a continuare il già ottimo supporto di questi mesi, aggiungendo mappe, modalità e personaggi.

Novità ce ne saranno? Come abbiamo già detto non ci aspettiamo uno show sui livello dell’E3 o del PlayStation Experence, qualcosa però è papabile. Ci piacerebbe vedere un teaser su Halo Infinite ma sappiamo tutti che per farlo occorrerà attendere L’E3 2020. Troviamo invece possibile il primo trailer gameplay di Age of Empires IV per PC – è stato aperto un countdown sul sito ufficiale da poco – e un gioco Xbox Game Studios non ancora annunciato. Negli ultimi giorni si è molto parlato di un videogioco RPG-Survival Obsidian esclusivo in sviluppo da diverso tempo, ancora prima di The Outer Worlds che potrebbe essere annunciato a sorpresa proprio durante l’X019, ma questa rimane una supposizione basata su voci dei classici insider dell’Internet e che quindi va presa con le dovute “pinze”.

Servizi e Project Scarlett

I servizi avranno un ruolo da protagonisti anche durante questo X019. Sono infatti attesi numerosi annunci per i nuovi arrivi all’interno dei cataloghi Xbox Game Pass PC e Xbox One sia per quanto riguarda videogiochi tripla A che indie. Difficili dire quali saranno le aggiunte, ma si presuppone che siano di altissimo valore anche questa volta, intanto il 15 novembre arriverà per Xbox Game Pass PC Age of Empires II Definitive Edition.

C’è però tanta curiosità per Project xCloud. Il servizio in streaming di Microsoft è appena entrato in Beta in Inghilterra e Stati Uniti, ma potrebbero arrivare presto nuove informazioni sull’arrivo nel nostro paese, magari con più delucidazioni per quanto riguarda eventuali costi, giochi e disponibilità, oltre al nome ufficiale che potrebbe chiamarsi banalmente Xbox Game Streaming. Attualmente infatti non è chiaro come funzionerà Project xCloud, se avrà un abbonamento a parte o gestirà quello legato a Xbox Game Pass.

Per quanto concerne la console next gen di Microsoft, Project Scarlett, nelle ultime ore si è parlato di una nuova data d’uscita fissata per il 6 novembre 2020 e novità in arrivo proprio durante l’X019. Anche in questo caso lo riteniamo improbabile, anche se non impossibile, sarà curioso capire cosa succederà giovedì alle 21:00, orario d’inizio dello show. Voi che aspettative avete?