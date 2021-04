X3 non muore mai, annunciata la nuova espansione!

Ci sono giochi che non muoiono mai, fanno dei grandi giri per poi tornare. Saghe videoludiche che rimangono indietro, ma mai dimenticate dai propri assidui appassionati. Quella di X3 è senza ombra di dubbio una della saghe strategiche spaziali che ha saputo ammaliare tutta una serie di giocatori a suo tempo. Dopo ben 10 anni di inattività, i fan di questo brand saranno felici di sapere che da poco è stato annunciata una nuova espansione che darà nuova vita al titolo di Egosoft.

Annunciata per scherzo come un pesce d’aprile, la nuova espansione di X3 chiamata Farnham’s Legacy si è ripresentata quest’oggi in una veste decisamente più concreta e meno scherzosa. Gli appassionati della saga strategica potranno essere felici, quindi, di sapere che l’espansione non solo vedrà la luce davvero, ma è anche molto più vicina all’uscita di quanto si possa pensare; dato che verrà resa disponibile a partire dal prossimo 4 maggio.

Ambientata negli anni successivi a X3: Albion Prelude, la nuova espansione Farnham’s Legacy inizia in modo molto diverso dai giochi precedenti della serie strategica. Intrappolati in un’area isolata dello spazio, i giocatori dovranno prima utilizzare le nuove funzionalità di esplorazione per ritrovare la via del ritorno alla civiltà, e solo successivamente saranno in grado di utilizzare le nuove opzioni diplomatiche per plasmare le loro relazioni con le fazioni che troveranno in giro per lo spazio.

Non è più uno scherzo da pesce d’aprile quindi. Con questa nuova espansione ormai molto prossima all’uscita, la saga di X3 torna alla ribalta dopo una pausa durata ben 10 anni, tempo che è passato dall’ultimo capitolo uscito, e siamo sicuri che i fan di questo franchise non possono fare altro che essere entusiasti in questo momento.