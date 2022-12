È quasi passato un anno intero da quando Microsoft annunciò di essere in procinto di acquistare in un colpo solo Activision, Blizzard e King. Da quell’annuncio ne è passata di acqua sotto i ponti, e sappiamo tutti molto bene quante siano numerose le difficoltà che sono emerse per la buona riuscita di questo affare. Tra enti regolatori e compagnie rivali non proprio felici di questa mossa da parte di Xbox, c’è anche chi spera vivamente che il tutto possa terminare con buone notizie.

In molti si sono espressi su questo importante caso, e di recente sono emerse in rete anche le dichiarazioni di Jack Burrows, ex-sviluppatore che in passato ha lavorato all’iconica saga di Call of Duty. Durante una recente chiacchierata con il podcast Kiwi Talkz, Burrows, il quale era uno dei level designer per la saga FPS di Activision, ha svelato alcuni retroscena e diversi pensieri che ruotano attorno ad uno dei noti team che si occupano di COD riguardo a questa importante acquisizione.

L’ex-sviluppatore ha dichiarato che Treyarch, autori della sottosaga Black Ops per il brandi di Call of Duty, non ha avuto grossi impatti al momento dell’annuncio dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, e che attualmente i ragazzi dello studio si stanno focalizzando sul lavoro giornaliero che c’è da portare avanti, senza guardare troppo a quel che potrebbe accadere da qui al prossimo futuro.

Nonostante questo, Burrows dice anche che il team di COD ogni tanto sogna ad occhi aperti, focalizzandosi su quelli che potrebbero essere i cambiamenti in arrivo con la buona riuscita dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft. “Lo studio ci pensa e ne parla chiedendosi cosa cambierà, quali processi muteranno o se ci saranno più libertà per fare qualsiasi cosa”, ha dichiarato Jack Burrows.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.