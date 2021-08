Xbox All Access: il programma arriva finalmente in Italia, i dettagli

Il programma Xbox All Access è attivo ormai da diversi anni, ma in Italia non era ancora mai arrivato fino a questo momento. Ad annunciarlo in via ufficiale è stata la stessa Microsoft qualche istante fa sul sito ufficiale, andando a svelarci tutte le informazioni ufficiali sull’arrivo del programma nella nostra penisola. Grazie a questo servizio sarà ancora più facile e conveniente passare alla nuova generazione Xbox.

Come annuncia Microsoft il programma Xbox All Access arriva oggi in Italia. Parliamo del richiestissimo programma all-inclusive che comprende una console di nuova generazione a scelta tra Xbox Series X o Xbox Series S, in base alle proprie preferenze, e un abbonamento della durata di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che include una libreria di oltre 100 grandi titoli. Tutto questo a portata di chiunque voglia sottoscriversi al programma.

Xbox All Access consente a tutti gli appassionati di scegliere due diversi pacchetti disponibili, entrambi inclusivi di Xbox Game Pass Ultimate, sulla base della console desiderata. Al costo di 32,99 euro al mese per 24 mesi sarà disponibile il pacchetto con Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre; mentre il pacchetto che include Xbox Series S avrà un prezzo di 24,99 euro al mese per 24 mesi.

Il programma Xbox All Access è attuabile nei negozi della catena GameStop, mentre a questo sito potete trovare ulteriori informazioni aggiuntive legate anche alla possibilità di poter acquistare la console online con questo programma e riceverla comodamente a casa. Con l’arrivo di questo servizio anche i Italia da oggi è ancora più comodo entrare nella nuova generazione console Xbox.