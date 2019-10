Microsoft rilancia Xbox All Access con la possibilità di passare a Xbox Scarlett

Microsoft rilancia l'abbonamento Xbox All Access aggiungendo la possibilità di far passare gli abbonati a Xbox Scarlett appena la console verrà rilasciata.

Microsoft sta rilanciando Xbox All Access, l’abbonamento mensile che include le iscrizioni a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, oltre che a una console Xbox One, il tutto a una tariffa mensile. Questa volta, tuttavia, Microsoft è pronta ad offrire agli abbonati la possibilità di passare alla console di prossima generazione nel momento in cui Xbox Scarlett verrà lanciata durante le vacanze natalizie 2020.

Il servizio sarà di nuovo disponibile a breve solo ed esclusivamente in territorio inglese, americano e australiano e permetterà di ottenere tutti questi benefici al prezzo di 19,99 $ al mese. Oltre alla possibilità di tenere la console al termine dei 24 mesi, Microsoft darà anche l’opportunità ai giocatori di effettuare il passaggio alla prossima generazione all’uscita di Xbox Scarlett.

Chiunque effettuerà l’acquisto di una console Xbox attraverso il servizio All Access entro il 31 dicembre 2019 potrà passare alla prossima generazione sin dal lancio. Si tratta quindi di un’offerta a tempo limitato molto interessante, grazie alla quale gli acquirenti potranno immediatamente entrare in possesso di Xbox Scarlett appena verrà rilasciata sul mercato.

Per il momento non ci sono alcune informazioni sulla possibilità che l’abbonamento Xbox All Access arrivi anche in Italia, ma ulteriori dettagli sono attesi in futuro sul sito di Xbox. Chissà se questo abbonamento possa arrivare in futuro anche all’interno della nostra penisola. Cosa pensate del ritorno di Xbox All Access? Vi interesserebbe abbonarvi a questo tipo di abbonamento? Diteci la vostra.