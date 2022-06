Dopo il recente Summer Game Fest, dal quale sono emersi titoli interessanti e di cui trovate il nostro recap completo a questo link, il giugno dell’industria videoludica inizia ad infiammarsi. L’estate, infatti, è ancora lunga e siamo già pronti per l’Xbox & Bethesda Games Showcase in arrivo questo fine settimana. Gli annunci attesi sono tantissimi e, tra questi, spicca la probabile presenza di MachineGames.

Gli autori della serie Wolfenstein, infatti, tramite un tweet sul proprio account ufficiale, si sono detti entusiasti per l’avvicinarsi dell’Xbox & Bethesda Games Showcase. Lo studio, di recente, ha annunciato di essere a lavoro anche su un nuovo titolo dedicato ad Indiana Jones. Di quest’ultimo, abbiamo soltanto un breve trailer di presentazione che mostra gli attrezzi del mestiere dell’archeologo interpretato da Harrison Ford sul grande schermo.

Ovviamente, il tweet di MachineGames non fornisce alcuna informazione in merito alla loro effettiva partecipazione all’Xbox & Bethesda Games Showcase. Inoltre, non sappiamo quale sarà l’entità di un eventuale intervento da parte degli sviluppatori. Insomma, potremmo assistere alla presentazione di nuove immagini per Indiana Jones o addirittura dell’annuncio di un nuovo Wolfenstein. Tuttavia, trattandosi di uno studio partner dell’azienda americana, è anche possibile che il post sia un semplice gesto di sostegno nei confronti della conferenza in programma per questo fine settimana. Come sempre, si tratta di congetture e informazioni da prendere con le pinze ma un eventuale intervento da parte di MachineGames durante lo Showcase sarebbe sicuramente cosa gradita per gli spettatori.

Vi ricordiamo inoltre che Xbox & Bethesda Games Showcase è in programma per il 12 giugno 2022 alle ore 19:00 italiane. Come sempre, noi di Tom’s Hardware seguiremo l’evento in live su Twitch e riporteremo tutti gli annunci tra le pagine del nostro sito. Rimanete sintonizzati per non perdervi nessun trailer dei giochi in uscita nell’arco dei prossimi mesi.