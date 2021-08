Xbox: annunciato il nuovo controller Aqua Shift, il perfetto design estivo

In questi giorni Microsoft ha rivelato un nuovo controller per Xbox che ha un design estivo semplicemente spettacolare. Non a caso, questa versione del pad si chiama Aqua Shift Special Edition, in riferimento al suo azzurro luccicante e al pattern liquido laterale.

Il nuovo controller Aqua Shift va ad aggiungersi alla coloratissima collezione di gamepad wireless targati Microsoft. Ad affiancare la scocca cangiante caratterizzata da tante sfumature di blu e azzurro a seconda di come viene riflessa la luce, ci sono trigger e bumper texturizzati in tinta. Questa special edition, come gli altri controller, ha il D-pad ibrido tipico dei nuovi device next-gen per Xbox Series X e Series S. Da non dimenticare il tasto di cattura per condividere i propri momenti di gameplay con i social, oltre che l’entrata stereo da 3.5mm per cuffie.

Come ogni controller di Xbox, anche l’Aqua Shift è compatibile con Windows e alcuni device mobile sia iOS che Android, oltre che con le nuove console di Microsoft. La tecnologia Bluetooth installata nel gamepad, consente un collegamento efficiente e semplice con console, PC, smartphone e tablet. La batteria ricaricabile con connettività USB-C dura intorno alle 40 ore. Potete trovare il nuovo Xbox Wireless Controller Aqua Shift già preordinabile su Amazon al prezzo di circa 65€. Ufficialmente il pad uscirà sul mercato il 31 agosto, ma in Italia la data è fissata per il 16 settembre 2021.

Preso la compatibilità dei controller potrebbe essere ampliata ancora di più con l’espansione di Microsoft xCloud, il cloud gaming abbinato all’esperienza di Xbox Game Pass. Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come Microsoft si stia concentrando molto nel mercato dei giochi sfruttando anche le tecnologie cloud di Azure Gaming. Nel frattempo non mancate di controllare quali sono gli ultimi giochi inseriti nel Pass, e restate aggiornati per scoprire le nuove entrate di agosto.