Xbox: annunciato nuovo evento con STALKER 2 e non solo, data e orario

Giornata ricca di annunci quella odierna, che andrà a terminare con il primo evento digitale targato Square-Enix. Proprio in questi ultimi istanti, arriva anche Microsoft che, dopo una settimana ricca di novità non ha assolutamente voglia di fermarsi. La compagnia di Redmond ha da poco annunciato un nuovo appuntamento comunicativo dedicato a tutti i prodotti indipendenti in arrivo su Xbox Serie X|S, One e PC nel corso di quest’anno e chissà, magari anche oltre.

L’annuncio arriva direttamente dal team Xbox sulle pagine del blog ufficiale, il quale ci va a chiarire molti dei primi dettagli riguardo al nuovo evento dedicato agli indie in arrivo in futuro sulle piattaforme Microsoft. L’evento prenderà vita il prossimo 26 marzo e verrà trasmesso in diretta su Twitch a partire dalle ore 18:00, orario italiano. Sappiamo già anche che gli annunci saranno circa 25, e ci verranno presentati attraverso trailer e teaser di vario genere.

Il post pubblicato sul blog va ancora più in profondità, svelandoci alcuni dei giochi che saranno protagonisti del prossimo evento ID @ Xbox. Settimana prossima sarà l’occasione giusta per conoscere qualche dettaglio in più, e magari anche una data di uscita, di STARLKER 2; l’attesissimo sequel del cult post-apocalittico targato GSC Game World. Inoltre ci sarà spazio per vedere qualcosa di nuovo anche di Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e molti altri.

Infine, Microsoft ci tiene a far sapere che durante l’evento vedremo anche nuovi annunci di titoli in arrivo non solo sulle console Microsoft, ma anche nei servizi in abbonamento come Xbox Game Pass. Ora che la compagnia di Redmond è uscita allo scoperto anche con questo ennesimo annuncio, non ci resta che attendere una settimana e vedere quali soprese ha in serbo per noi questo nuovo ID @ Xbox.