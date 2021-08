Xbox: appare online una nuova console dedicata esclusivamente allo streaming

In pochi si sarebbero aspettai che Microsoft potesse far debuttare una nuova generazione di console con un doppio hardware, eppure, come ben sappiamo, le cose sono andate esattamente in questo modo. Ad affiancare Xbox Series X la casa di Redmond ha ben pensato di proporre Series S; una versione più contenuta nelle dimensioni, nelle prestazioni e nel prezzo capace di far girare solamente i giochi in formato digitale.

Ora, come sta venendo segnalato dalla redazione di GizChine, sembrerebbe che online siano presenti alcuni leak relativi ad una terza console di nuova generazione Xbox. Da quel che è stato scovato in rete, si tratterebbe di una console che permette esclusivamente di giocare tramite lo streaming. Il tutto, presumibilmente, si andrebbe a ricollegare al servizio Xbox Game Streaming di Microsoft che si basa sul cloud per giocare a tutta una serie di giochi presenti nel servizio Xbox Game Pass.

Su Internet sono apparse anche delle presunte immagini, insieme ad una serie di dettagli su questo fantomatico prototipo chiamato Xbox Stream Box. Tuttavia, ad oggi non c’è ancora modo di verificare l’autenticità di queste immagini e di tutti questi dettagli che sono apparsi in rete, ma è divertente capire come il tutto potrebbe funzionare. Questa piattaforma, dalla design molto simile a Series S, si collegherebbe alla TV o ad un monitor e consentirebbe agli utenti di accedere a xCloud.

Proprio perchè non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, vi consigliamo di prendere questi dettagli apparsi in rete con le dovute attenzioni. Vi piacerebbe una terza console Microsoft adibita esclusivamente al gioco in streaming?