Microsoft ha pubblicato per gli utenti di Xbox Series X|S e Xbox One la nuova “Interfaccia Home”. Progettata per offrire un’esperienza utente più fluida e personalizzata, la nuova dashboard è infatti disponibile per tutti i possessori di Xbox.

Dopo un attento esame del feedback degli utenti della community e dei tester Xbox Insider, insieme all’analisi di studi di settore e delle preferenze dei giocatori, il team di Xbox ha lavorato duramente per creare un’interfaccia che rispondesse alle esigenze e ai desideri della community. L’obiettivo principale è rendere più agevole la scoperta di nuovi giochi, l’approccio con le community e accedere failmente ai giochi preferit.

Menu di Accesso Rapido: Una facile navigazione tra la libreria, il Microsoft Store, Xbox Game Pass, la ricerca e le impostazioni, accessibili dalla parte superiore della pagina iniziale attraverso un menu di accesso rapido. Sfondo Personalizzato: Maggiore spazio sarà dedicato ai sfondi personalizzati, semplificando il layout e posizionando i titoli giocati di recente e altri contenuti e app nella parte inferiore dello schermo. Grafica del Gioco: I giocatori avranno il piacere di vedere la grafica del gioco associata agli ultimi titoli giocati semplicemente posizionando il mouse sopra, quando si utilizza l’opzione di sfondo predefinita. Scoperta dei Giochi: Introduzione di elenchi di titoli personalizzati per ogni giocatore, facilitando la scoperta di nuovi giochi e promuovendo l’esplorazione delle proprie preferenze. Personalizzazione Avanzata: Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza, con la possibilità di fissare i giochi preferiti, selezionare i gruppi di gioco preferiti e utilizzare la funzionalità di Quick Resume. Aggiornamenti Community: Resta sempre aggiornato sulle novità all’interno delle community preferite tramite la sezione “Friends & Community”. Intrattenimento Multimediale: Con un’icona “Watch & Listen” e un elenco di app di intrattenimento, gli utenti avranno una visione immediata delle app e dei contenuti multimediali disponibili.

Con questa nuova Interfaccia Home, Xbox mira a migliorare notevolmente l’esperienza di gioco per tutti i suoi utenti console, offrendo una navigazione più fluida e facilitata tra le varie funzionalità e promuovendo un ambiente di scoperta e connessione con le community di giocatori. I videogiocatori non dovranno attendere molto, poiché l’aggiornamento sarà distribuito nelle prossime settimane, promettendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e personalizzata.