Paramount Pictures e Xbox hanno unito le forze per offrire un’incredibile sorpresa ai fan di “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem con l’annuncio dei “Pizza-Scented Controller”. Questi esclusivi pad Xbox Wireless, in edizione limitata, saranno disponibili in quattro varianti, ognuna rappresentante i colori, le armi e la personalità di uno dei fratelli Turtle: Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo.

Ciò che rende questi controller davvero unici è la presenza di un diffusore di profumo incorporato a forma di una fetta di pizza alla newyorkese, in grado di emanare l’aroma del piatto preferito delle Tartarughe Ninja durante le sessioni di gioco. Ora, non sappiamo quanto possa essere presente il profumo, ma l’idea potrebbe davvero ritorcerci contro, soprattutto se usati prima di pranzo/cena.

Per fortuna non dovremmo preoccuparcene considerando che questi esclusivi controller potranno essere vinti solo attraverso un concorso e come sempre noi italiani non possiamo parteciparci. Che disdetta.

Senza dubbio l’iniziativa pare davvero molto simpatica, anche se dobbiamo ammettere che esteticamente non è che questi pad ci convincano poi così tanto. A parte gli scherzi, questa notizia ci ha fatto venire una gran fame.