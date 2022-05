Microsoft non ha mai avuto un buon rapporto con il Giappone, almeno a livello di vendite delle sue console. Il brand Xbox infatti non è mai riuscito a far breccia nei giocatori nipponici e i report di vendita dei vari modelli erano sempre inferiori a quelli di PlayStation e Nintendo. Nel 2022, però, la situazione sembra essersi ribalta: il brand della casa di Redmond è infatti riuscito, per la prima volta in 8 anni, a superare quello di Sony. Un successo scatenato da diversi fattori, che proviamo ad analizzare in questa notizia.

Partiamo ovviamente dall’elemento più interessante di questa notizia, ovvero i numeri. Xbox Series S ha venduto 6.120 unità la scorsa settimana, un risultato decisamente migliore rispetto a quello di PS5, che nelle sue due versioni disponibili (Digital e Standard) ha venduto 2.693 console. Da cosa è dovuto questo miglioramento? Proviamo ad analizzare la situazione nel suo insieme.

Il primo motivo per cui le console Xbox riescono a vendere più di PS5 nel paese è sicuramente relativo alla disponibilità. La console Sony è ancora forte nel paese, poiché giusto la scorsa settimana sono state vendute ben 49.798 console. Il secondo è ovviamente relativo al prezzo di vendita: dove le scorte latitano e portarsi a casa un hardware next gen è difficile, i giocatori giapponesi stanno tendendo a puntare fortissimo su Series S, l’alternativa più economica per questa generazione. Sarebbe però un po’ ingiusto togliere dei meriti a Microsoft: altri fattori che possono infatti aver influenzato l’andamento delle vendite potrebbero ritrovarsi anche nel Game Pass e nella vicinanza di Redmond ai territori nipponici, con sempre più giochi affini ai giocatori giapponesi in arrivo sull’ecosistema.

I dati diramati da Famitsu però sono ancora più straordinari se pensiamo che Microsoft non si è quasi mai piazzata sopra Sony. L’ultima volta fu nel 2014, quando Xbox One superò PlayStation Vita, PlayStation 4 e PlayStation 3. In totale, la casa di Redmond ha superato le vendite delle console Sony meno di 10 volte dal debutto della prima console statunitense.

Nell’insieme, Xbox fatica comunque a introdursi all’interno del mercato nipponico. Secondo un recente report, infatti, in Giappone sono state vendute solamente 2,3 milioni di console della casa di Redmond. Questo include tutte le generazioni lanciate da Microsoft. Un po’ poco, ma dobbiamo ricordarci come il core di Bill Gates e del team gaming di Microsoft abbia sempre privilegiato le produzioni occidentali: i grandi brand come Halo, Forza Motorsport e Gears of War, ma anche Fable e Viva Pinata hanno sempre e solo strizzato l’occhio all’Europa e al Nord America.