Xbox: Bill Gates era ossessionato da Wii e non si dava pace

Xbox ha avuto sicuramente tantissimi meriti, tra cui quello di sdoganare il gaming online per le console. Bill Gates era probabilmente molto fiero del suo team, al netto delle discussioni che sono nate per la creazione del famoso brand di casa Microsoft. C’è però un momento molto particolare nella storia della console e riguarda Nintendo e l’arrivo di Wii.

Mentre Microsoft lanciava Xbox 360, spingendo ancora di più sul gioco online e sulla pura potenza grafica, non tutto andava per il verso giusto. Tantissime console rientrarono in assistenza, a causa del Red Ring of Death e Gates era letteralmente ossessionato da Wii e dai suoi motion control. Questa testimonianza arriva dal documentario in sei parti che racconta la storia del brand, disponibile su YouTube da questo lunedì ed è stata fatta da Phil Spencer.

“Ricordo Bill Gates mettere un sacco di pressione addosso al team di Xbox. Continuava a chiedersi come avevamo fatto a perdere il treno dei motion controller e cosa potevamo fare per rimediare”. Anche Shannon Loftis, ex Xbox Leader, era preoccupato e riusciva ad inquadrare decisamente bene la situazione. “Nintendo Wii ha rovesciato il mondo”, ha dichiarato Loftis nell’intervista.

La cosa più curiosa è che il team di Xbox stava già sperimentando con il motion gaming. Ancora prima dell’uscita di Nintendo Wii, infatti, il team di sviluppo del brand era al lavoro su un complesso sistema di telecamere, ma i lavori erano ancora in salto mare. Poco dopo vide la luce il Kinect, che però all’epoca venne visto come una risposta al successo del colosso nipponico, quando in realtà era ben altro.

Nonostante le pressioni di Gates, Kinect non fu un grande successo per Microsoft e per il team. L’hardware non vendette tantissime unità e il supporto è stato praticamente deprecato nel momento in cui nuovi modelli di Xbox non sono più progettati con la porta per la periferica integrata.