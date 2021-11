Xbox celebra i 20 anni aprendo il proprio museo digitale interattivo!

le celebrazioni dei 20 anni di Xbox continuano. La divisione gaming di Microsoft ha compiuto passi da gigante nell’arco di questi primi due decenni di vita, e tra console e franchise sono già moltissimi i momenti importanti da celebrare. Per farlo nel miglior modo possibile e coinvolgendo la propria affezionatissima community, la compagnia di Redmond ha deciso di aprire un fantastico museo digitale celebrativo.

Il museo digitale è completamente gratuito e lo potete visitare cliccando a questo indirizzo. Dopo un breve caricamento, entrerete in questo ampio spazio virtuale con il vostro avatar personalizzabile. Girovagando insieme ad altri utenti ben visibili sarete in grado di vedere molti dei momenti più importanti della storia di Xbox esposti in varie sezioni dell’area digitale, esattamente come se vi trovaste in un museo vero e proprio.

Tra le sezioni proposte nel museo virtuale, possiamo rivivere sia i primissimi momenti di vita Xbox, fino alle ultime macchine di nuova generazione; passando ovviamente per tutte quelle IP videoludiche che nel corso delle generazioni hanno saputo far viaggiare i giocatori in mondi fantastici.

Xbox’s 20th Anniversary museum is a metaverse full of achievements and mistakes. There are 132 moments in Xbox history to explore, and even your own personal Xbox stats and achievements. Details here: https://t.co/aT3FN52gg2 pic.twitter.com/zju7ljYjom — Tom Warren (@tomwarren) November 23, 2021

Un’idea bellissima proposta da Microsoft e che si va ad aggiungere alle tantissime altre iniziative proposte per celebrare i 20 anni di Xbox.