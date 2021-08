Xbox Cloud Gaming, annunciata la finestra di lancio su console

Nel corso della conferenza Xbox del Gamescom 2021, Microsoft ha condiviso un trailer di due minuti che, mostrando le infinite potenzialità di Xbox Cloud Gaming, ha annunciato anche la finestra ufficiale del lancio del servizio su console: fine 2021.

Credit: Xbox

Xbox Cloud Gaming è una tecnologia di Microsoft già disponibile in Beta su PC, smartphone e tablet che consente di giocare a un gran numero di titoli presenti nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, avendo semplicemente un dispositivo in grado di sostenere una connessione internet, di avere installata l’applicazione di Microsoft, e di essere compatibile con un controller Xbox. Il cloud gaming di Microsoft permette in questa maniera di videogiocare ai propri titoli preferiti da qualsiasi schermo, in qualsiasi momento e senza necessità di occupare la memoria di archiviazione.

La strategia capillare di Microsoft si sta consolidando proprio nell’accaparrarsi quanti più giocatori possibili rendendo sempre più accessibili le sue applicazioni e i suoi videogiochi, dando una mano anche alle aziende di terze parti che vogliano aumentare la possibilità di accrescere il proprio pubblico. Il video mostrato al Gamescom 2021, disponibile qui in basso, mostra in due minuti tante persone entusiaste di Xbox Cloud Gaming, chi per il poco tempo a disposizione salvato dalla rapidità della piattaforma, chi per la possibilità di salvare spazio sui propri dispositivi, e così via.

Il catalogo dell’Xbox Game Pass in questa maniera, già ben ricco e rinfoltito di suo, diventa un’arma devastante nelle mani dei videogiocatori, in grado di poter accedere adesso non solo a quasi qualsiasi titolo rilevante del periodo, ma anche di poterlo fare comodamente da qualsiasi dispositivo vogliano grazie proprio a Xbox Cloud Gaming. Consultate i titoli attualmente disponibili nell’Xbox Game Pass da questo link.