Come si porta il gaming a più persone possibili? La risposta non è ovviamente scontata, ma i numeri di Xbox Cloud Gaming potrebbero averci già fatto capire quale sarà la strada da seguire nel prossimo futuro. A fare chiarezza sul servizio, lanciato nel 2020, ci ha pensato Catherine Gluckstein, che in Microsoft ricopre il ruolo di Vice President e Head of Product di questo speciale servizio offerto dalla casa di Redmond e (almeno per ora) incluso in Xbox Game Pass, nel tier Ultimate.

“La nostra missione qui è portate gioia e community al settore del gaming, mettendo i giocatori al centro di tutto ciò che fanno. Fin da lancio nel 2020, abbiamo avuto una risposta decisamente importante da parte dei giocatori. Oltre 10 milioni di persone intorno al mondo hanno utilizzo Xbox Cloud Gaming”, si legge nel comunicato stampa. “Oggi abbiamo raggiunto un altro, importante traguardo: con l’arrivo di Fortnite compatibile con il servizio, i giocatori possono giocare al Battle Royale di casa Epic Games sui device iOS, Android e PC utilizzando il browser”.

I numeri di Xbox Cloud Gaming sono sotto gli occhi di tutti. Al di là del numero di giocatori, decisamente altro, anche quelli dei device ha raggiunto vette importanti. A oggi sono infatti oltre 6.000 i dispositivi supportarti, dai telefoni Android fino ai PC e iPhone di tutte le generazioni. Senza dimenticarsi poi di Steam Deck: la neonata console di Valve è infatti già pronta a ricevere questa il cloud gaming della casa di Redmond.

Non solo device, anche i paesi sono importanti. Al momento ci sono 26 nazioni in tutto il mondo, ma il numero continua ad allungarsi. “Abbiamo abilitato Xbox Cloud Gaming in tante altri posti, come Messico, Giappone, Australia e Brasile. La community ha risposto bene, in particolare quella brasiliana, che ha superato anche le nostre aspettative”. Tutto ciò, ovviamente, mettendo al centro i contenuti. “Siamo in una posizione unica. Abbiamo lavorato con oltre 125 sviluppatori e con più di 350 giochi del catalogo Game Pass, che ora dispongono del cloud abilitato”.

Numeri, statistiche, cifre e soprattutto dati concreti, come quello di Microsoft Flight Simulator: il gioco è stato infatti il più giocato sfruttando Xbox Cloud Gaming su telefoni, tablet, PC e consoel per il mese di marzo. Gaming inclusivo e senza barriere: se davvero il futuro sarà il cloud, Microsoft è probabilmente sulla buoan strada rispetto ai competitor.