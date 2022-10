Uno degli obiettivi di Microsoft è quello di portare i videogiochi su qualsiasi device esistente. Un processo che passa, necessariamente, da Xbox Cloud Gaming, il programma (ancora in beta) che consente di giocare tantissimi titoli senza essere necessariamente legati a hardware come console e PC. Il servizio è già disponibile su browser per computer e TV Samsung, ma ovviamente ancora la strada da percorrere è ancora decisamente lunga. Nel corso degli ultimi giorni, però, è stato compiuto un passaggio in più verso questa direzione, con l’arrivo del servizio anche sui visori Meta Quest 2.

“Xbox Cloud Gaming vi permette di riprodurre in streaming centinaia di giochi di alta qualità su diversi device. In futuro anche Meta Quest 2 sarà inclusa in questa lista di device”, si legge nel sito ufficiale di Oculus, la società dietro Meta Quest 2. Come funzionerà il cloud di Microsoft sui visori? In maniera molto semplice: l’applicazione si avvierà come se fosse un gigantesco schermo del cinema e da lì sarà possibile avviare i titoli.

Si tratta, come abbiamo già detto in apertura di questa notizia, di un passo necessario per poter portare il gioco davvero a tutti. Chiaramente per accedere sarà necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio di Microsoft che include il gioco in cloud e la libreria del Game Pass. La casa di Redmond sta infatti spingendo sempre di più sull’abbonamento ai suoi servizi rispetto alla vendita di hardware, che resta comunque una colonna importante del fatturato, così come la vendita di giochi sia in formato digitale che fisico.

Purtroppo, almeno per ora, la data di uscita non è stata ancora annunciata. La speranza è quella che Microsoft annunci al più presto una data di uscita, ma ovviamente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire quando sarà lanciata l’integrazione. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.