Microsoft continua a lavorare a Xbox Cloud. Il servizio, riservato a tutti gli abbonati di Game Pass Ultimate, disporrà finalmente di un supporto a mouse e tastiera. A svelarlo è un articolo di The Verge, che riporta direttamente le parole di Morgan Brown, software engineer della casa di Redmond, che lavora nel campo dello streaming dei videogiochi.

Credit: Xbox

“Xbox ha supportato tastiera e mouse per diversi anni e ora stiamo lavorando per introdurlo anche nello streaming degli utenti PC”, le parole di Brown. Si tratta comunque di un processo discretamente lungo, che richiederà ancora un po’ di tempo prima di essere implementato definitivamente, come specificato dallo stesso Brown.

Le parole di Brown seguono quelle di Jorg Neumann (a capo dello sviluppo di Microsoft Flight Simulator), che in passato aveva dichiarato che il supporto a mouse e tastiera per il cloud di Xbox poteva essere lanciato questa estate. La casa di Redmond sta spingendo gli sviluppatori a pensare a titoli che potrebbero essere giocati bene con le due periferiche ed è molto probabile che dopo una prima fase iniziale, magari limitata a una cerchia ristretta di giochi, il supporto possa estendersi a un vasto catalogo del Game Pass.

L’accoppiata mouse e tastiera riguarderebbe comunque tantissimi giochi in prima persona e non solo. Titoli come Sea of Thieves, Minecraft e Halo Infinite sono sicuramente dei candidati ideali per poter essere giocati via cloud sfruttando proprio le due periferiche. Non bisogna poi dimenticarsi di Fortnite: il popolare Battle Royale di casa Epic Games, pur essendo in terza persona, si gioca decisamente molto meglio con mouse e tastiera, specialmente nelle modalità che includono il building. La lista di giochi con il supporto si allungherà sempre di più, dunque vi invitiamo a tenere d’occhio tutte le novità in merito in dirittura d’arrivo: nei prossimi mesi, anche il vostro gioco preferito potrebbe dotarsi del supporto via cloud.