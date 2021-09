Xbox compra Rockstar: la folle teoria dei pancake

Nelle scorse ore è scoppiato in rete un rumor che ha scosso la community di appassionati Xbox. Da quando Microsoft ha acquistato Bethesda Zenimax, in molti hanno inziato a speculare su quale potesse essere la prossima mossa della compagnia di Redmond. Ancora non si sa bene se ci sarà effettivamente una nuova grossa acquisizione, ma a quanto pare c’è una strana teoria che sta girando in rete secondo la quale Microsoft starebbe per acquistare Take-Two, la compagnia che tra i suoi ranghi presenta anche Rockstar Games.

Le voci sono state messe in giro giusto ieri, quando alcuni utenti hanno voluto sottolineare le parole di Jez Corden durante il suo ultimo podcast su Windows Central. A questo rumor, che ha fatto in fretta il giro del web in pochi minuti, si va ad aggiungere un criptico e curioso post pubblicato su Twitter da un noto leaker. Shpeshal Nick ha infatti fatto riemerge dal passato una serie di Tweet di Aaron Greenberg di Xbox che potrebbero predire il futuro; e in qualche modo lo hanno già fatto.

In entrambi i vecchi tweet ci sono dei pancake scavati nella loro parte centrale in cui sono state fatte delle forme molto particolari. Stando al commento di Greenberg quel tipo di colazione è il modo di entrare nella mente di Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios. Nel primo pancake possiamo notare un semplice quadrato. Una forma geometrica comune, ma c’è chi crede che il tutto sia stato un modo per anticipare l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, acquisizione che si è poi concretizzata.

È però il secondo pancake a destare le attenzioni degli appassionati in questo periodo. Al posto del quadrato questa volta troviamo una stella. Questa forma, ricollegata ai rumor di qualche ora fa, sta facendo pensare che dietro alle voci sull’acquisizione di Take-Two potrebbe esserci qualcosa di più, con la stella che si riferirebbe proprio a Rockstar Games. Ovviamente questa teoria dei pancake ci sembra molto fantasiosa e proposta dal leaker per fare un po’ di rumore cavalcando gli ultimi rumor, ma è sicuramente curioso notare la coincidenza sull’acquisizione di Bethesda col pancake col solco a forma di quadrato. Che i pancake siano davvero il modo di Matt Booty per anticiparci il futuro di Xbox?