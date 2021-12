Xbox: Contraband batte anche Just Cause 4

Durante l’E3 2021, Microsoft presentò diverse esclusive Xbox, tra cui Starfield e Redfall. C’è però un titolo che èf orse passato in sordina, complice anche la sua finestra di lancio decisamente lontana: parliamo di Contraband, sviluppata da Avalanche Studios. Si tratta di uno shooter co-op open world, la cui uscita è fissata per il 2023. Avalanche non è nuova a prodotti di questo genere (basti pensare alla saga di Just Cause) e gli ultimi numeri in merito a Contraband dimostrano quanto sia ambizioso il progetto.

Nonostante Contraband sia stato mostrato solamente con un breve video in computer grafica e qualche promessa decisamente molto facile da mantenere, Avalanche Software si è messa davvero di impegno nello sviluppo. Come facciamo a dirlo con certezza? Grazie ai primi numeri che orbitano intorno allo sviluppo della nuova esclusiva Xbox. Come riportato da un utente Twitter, infatti, al lavoro su Contraband ci sono tantissime persone.

L’informazione si può acquisire sul profilo LinkedIn di Cristopher Supino, lead producer di Avalanche Software. Lo sviluppatore è al momento impegnato nella produzione di Contraband e il gioco esclusivo di casa Xbox è prodotto da un team di oltre 150 persone. Per comparazione, lo stesso studio ha sviluppato Just Cause 4, che ha però potuto contare su poco più di 100 sviluppatori. Molto probabilmente il team di sviluppo ha beneficiato di questo accordo con la casa di Redmond ed ha potuto assumere nuovi sviluppatori per poter lavorare al gioco, come già accaduto agli studi first party.

Contraband al momento non ha ancora una data di uscita. Il gioco è previsto, come vi abbiamo riportato poco sopra, intorno al 2023 per Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Non è escluso che nel corso del 2022 Microsoft e Avalanche Software non decidano di pubblicare nuove informazioni sul gioco. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili novità in merito.