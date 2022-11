La parte finale di questo 2022 è molto ricca di esperienze interessanti per i possessori di Xbox e per gli abbonati al servizio Game Pass. Giusto nella giornata di oggi sono usciti due titoli molto attesi come Somerville e Pentiment, entrambi disponibili dal day one su Game Pass, con Microsoft che promette un 2023 ancora più ricco di grandi esperienze. Nel frattempo, però, la compagnia di Redmond ha dichiarato di starsi impegnando al massimo per assicurare ai proprio giocatori di vivere esperienze sempre positive e sicure all’interno del proprio ecosistema.

Xbox Natale

Il tema è stato discusso di recente, con Xbox che ha pubblicato un nuovo report tutto incentrato sulla trasparenza riguardo alle azioni che ha preso la compagni nel corso dell’ultimo anno. Uno di punti discussi riguarda la posizione di Microsoft contro i giocatori tossici, con la casa di Redmond che ha sospeso oltre quattro milioni di utenti solo nel corso del 2022. I motivi di questi ban sono molteplici, e vanno dall’uso di cheat nei giochi fino a situazioni legate a frodi di alcuni profili e molte altre questioni torbide.

“Con questo Xbox Transparency Report inaugurale, il nostro obiettivo è condividere pubblicamente molte delle azioni che il team Xbox intraprende per moderare i contenuti sulla piattaforma e creare esperienze più sicure. Come parte essenziale della nostra crescita, prevediamo che questo rapporto si evolva nel tempo man mano che apprendiamo, incorporiamo feedback e apportiamo miglioramenti”, questo lo scopo del colosso statunitense con questi nuovi report.

“La nostra moderazione è stata proattiva, ed è aumentata di 9 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso- Questo ci consente di scovare contenuti e comportamenti negativi prima che raggiungano i giocatori. Continueremo a investire e migliorare la nostra tecnologia in modo che i giocatori possano vivere esperienze sicure, positive e invitanti nei nostri ecosistemi”, ha concluso così il recente comunicato.