Come riportato su Reddit e su altri forum, in occasione del suo showcase per domenica 12 giugno 2022, Microsoft sta regalando dei buoni regalo ad alcuni possessori di Xbox. Le testimonianze sono diverse, in base alla regione di appartenenza dell’account, ma sappiamo che la promozione è attiva sia in Nord America che in Europa.

Al momento non è chiaro l’importo che Microsoft sta regalando ai possessori delle console Xbox. In Nord America la maggior parte delle testimonianze riferisce di aver ricevuto una decina di Dollari, che probabilmente non sono abbastanza per potersi permettere un tripla A, ma che in combinazione con i saldi che si stanno tenendo in questo momento sullo store potrebbero essere sufficienti a portarsi a casa un gioco con una buona percentuale di sconto. In Europa, invece, il credito regalato è di circa 5 Euro, almeno secondo le prime conferme di alcuni utenti su ResetEra.

Non è la prima volta che Microsoft distribuisce dei buoni regalo. In passato, infatti, la casa di Redmond si è dimostrata particolarmente generosa, soprattutto con i consumatori americani, che hanno ricevuto credito extra anche per il Microsoft Store. Il nostro consiglio dunque è quello di controllare la casella dei messaggi in arrivo su Xbox, giusto per essere sicuri di non perdervi questo particolare regalo. D’altronde dei soldi ricevuti gratuitamente non si possono mai rifiutare e potrebbero aiutarvi a comprare quel gioco indipendente o quel tripla A magari scontato che tanto desiderate.

Lo showcase di Xbox e Bethesda andrà in onda domani sera, alle ore 19:00 italiane. La conferenza si prospetta ricca di titoli, tra cui Starfield, RedFall e diversi annunci che probabilmente a Redmond sono riusciti a tenere nascosti. Sul canale YouTube di Tom’s Hardware troverete la conferenza commentata in italiano, mentre sul sito vi aggiorneremo con news e recap con le novità, i trailer e ovviamente le notizie più importanti che verranno svelate durante lo show.