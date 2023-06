Siete alla ricerca di un controller pro con cui far fare un salto di qualità alle vostre sessioni di gioco, ottenendo prestazioni senza precedenti? In tal caso non possiamo che consigliarvi l’Xbox Elite Series 2, un pad davvero incredibile e oggi scontato a soli 109,98€!

Grazie all’offerta di Amazon, infatti, potrete risparmiare ben 20,00€ rispetto al prezzo di listino di 129,99€, portandovi a casa uno dei migliori controller pro sul mercato. Insomma, si tratta di un’occasione davvero d’oro e che difficilmente si ripresenterà a breve, nemmeno durante il Prime Day, per cui vi consigliamo di approfittarne subito.

Il controller Elite Series 2 è stato progettato con l’obiettivo di migliorare le già poche criticità del suo predecessore, presentando una serie di introduzioni e accessori che possono essere personalizzati in base al tipo di gioco e alle dimensioni delle mani dell’utente. Ad esempio, il peso del controller può essere regolato a piacimento, così come la mappatura dei tasti, che include due leve posteriori facilmente raggiungibili con il dito medio.

Un’altra caratteristica importante è l’altezza degli analogici, che può essere regolata liberamente per adattarsi alle preferenze individuali. Inoltre, il blocco sui grilletti riduce drasticamente il tempo di latenza tra la pressione del grilletto e l’azione sullo schermo, riducendo al minimo l’input lag e permettendovi di reagire istantaneamente a ciò che accade sullo schermo.

Gran parte di queste personalizzazioni possono essere effettuate tramite l’applicazione “Accessori Xbox”, disponibile sia per console Xbox che per PC. L’app consente di mappare i tasti e salvare le configurazioni personalizzate su diversi profili mentre altre personalizzazioni, come l’aggiustaggio del peso o dell’altezza degli analogici, richiedono un’azione manuale. Infine, va menzionata anche l’elegante confezione del controller, che vi darà la sensazione di aver acquistato un prodotto veramente premium.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

