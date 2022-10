Da diversi anni, Microsoft offre un servizio che permette di personalizzare il proprio controller, creandom delle varianti inedite. Chiamato Design Lab, oggi questo servizio aggiunge finalmente i controller Xbox Elite Series 2. Un’aggiunta che sicuramente farà piacere a tutti coloro che stanno cercando uno dei controller più avanzati per console e PC, ma che lo vorrebbero in una colorazione decisamente differente da quelle proposte dal colosso di Redmond.

Come riportato sul News Wire di Xbox, i giocatori potranno scegliere colori differenti per qualsiasi parte dell’Elite Seires 2 di Xbox, incluso il corpo del controller, il back case, il D-Pad, i bumber, gli analogici, i trigger e i bottoni. “Potete anche scegliere di personalizzare il patterna croce del D-Pad e per la prima volta in Xbox Design Lab, creare un grilletto personalizzato per la base e per l’anello”, si legge nel comunicato di Microsoft lanciato nella giornata odierna. Restano ovviamente presenti tutte le altre opzioni di personalizzazione, tra cui l’inclusione del proprio nome, della propria Gamertag o di un messaggio personalizzato entro i 16 caratteri.

La personalizzazione dell’Elite Series 2 non metterà a rischio la possibilità di cambiare le varie parti del pad. Questo significa che qualora vorreste cambiare qualsiasi tipo di componente, sarà possibile farlo anche se il vostro controller arriva da Xbox Design Lab. Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, quanto Microsoft abbia intenzione di lasciare scelta agli utenti.

Quanto costa un controller Elite Series 2 personalizzato dal laboratorio di Xbox? Il costo è di 149,99 Dollari, ma sarà possibile anche personalizzare i vari accessori o scegliere direttamente un controller con tutte le componenti per circa 209,99 Dollari. La personalizzazione è attiva già da oggi e potete sperimentare voi stessi semplicemente visitando il Design Lab a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.