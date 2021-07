Xbox: dopo il frigorifero arriva anche il trolley da viaggio

Il marketing di Microsoft va ben oltre Twitter. E così, dopo il frigo ufficiale di Xbox Series X, arriva un nuovo oggetto promozionale lanciato in esclusiva dal team della console basato in Australia e Nuova Zelanda. Per celebrare il lancio di Microsoft Flight Simulator (qui la nostra recensione) la casa di Redmond ha infatti pensato di produrre un trolley da viaggio. Non una mini valigia qualsiasi ma ispirata, come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia ma ad una delle due console di questa generazione.

Se per il mini frigo era toccato alla versione hi end della piattaforma Microsoft di questa generazione, questa volta il bersaglio del marketing della casa di Redmond è Xbox Series S. Al momento, a differenza del mini frigo svelato in occasione dell’E3 2021, l’oggetto in questione è limitato ai soli giocatori che hanno residenza in Australia e Nuova Zelanda. Questo perché purtroppo non sarà in vendita ma si potrà ottenere solamente partecipando ad un concorso aperto su Twitter. Nonostante questo limite, nulla però ci vieta di sfogliare comunque le foto, che trovate nel cinguettio lanciato da Microsoft proprio nelle ultime ore.

Il concorso, attenzione, non permette solo di vincere un trolley a forma di Xbox Series S. Oltre alla speciale valigia, infatti, c’è anche un contenuto importante all’interno, ovvero proprio la console della casa di Redmond, con tanto di controller incluso. Al di là della presenza della piattaforma, la verità è che questo mini trolley è davvero fantastico ed è curato in ogni minimo dettaglio. Un grande lavoro di design da parte di Microsoft, visto che questo “prodotto” richiama fedelmente la console, tra ventole e design della piattaforma.

Come abbiamo già detto in apertura di questa notizia, Microsoft Flight Simulator è approdato oggi su console Xbox Series S e X. Il titolo era già disponibile anche su PC ed è ovviamente incluso in Xbox Game Pass come da tradizione per ogni first party. Il gioco, sviluppato dagli stessi developer della serie A Plague Tale si sbloccherà intorno alle ore 17:00 di oggi. Siete pronti per il decollo?