Nonostante l’Arabia Saudita si sia portata già avanti, la Nuova Zelanda prende (ancora una volta) tempo. Come riportato su Twitter, infatti, il governo del paese ha deciso di rimandare per la terza volta una decisione in merito all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che porterà il publisher e sviluppatore di diritto nella famiglia di Xbox.

A occuparsi del deal tra Activision Blizzard e Microsoft è la Commerce Commission della Nuova Zelanda. Si tratta, come accennavamo in apertura, del terzo rinvio sulla decisione. La richiesta di valutazione è stata mandata il 27 luglio 2022. L’11 agosto 2022 doveva essere presa la decisione, slittata successivamente al 2 settembre, per poi slittare nuovamente a oggi, 9 settembre. Chiaramente così non è stato e ora la decisione finale dovrà essere presa l’11 novembre 2022, salvo ovviamente ulteriori rinvii.

Non si tratta dell’unico paese che deve ancora approvare questa acquisizione. Al di là dell’Arabia Saudita, che ha già dato il benestare all’operazione, in tutto il resto del mondo le varie autorità devono ancora dare il benestare al “matrimonio” tra Microsoft e Activision Blizzard. Matrimonio che non è detto che vada a buon fine: pur dando per scontato il buon esito dell’operazione, c’è già un precedente che dimostra come non tutte le acquisizioni vengano approvate: è il caso di Nvidia e ARM, con l’Inghilterra che bloccò il deal.

(FYI) New Zealand has delayed it's decision again on the Microsoft/ABK deal to Nov 11th Source:https://t.co/hvZVDhPE3t Credit to @eXtas1stv for the find pic.twitter.com/07qpEj7jp0 — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 9, 2022

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta sollevando diversi dubbi nel mondo dei videogiochi. Le maggiori critiche provengono però da Jim Ryan, che ha definito inadeguata l’offerta di Phil Spencer per mantenere Call of Duty su PlayStation. Difficilmente lo shooter sarà esclusiva Xbox, ma chiaramente lo scenario potrebbe cambiare nel corso dei prossimi anni. Per scoprire il futuro del gruppo e delle sue IP sarà necessario attendere, con molta probabilità, il 2023. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.