Nonostante l’E3 2022 sia stato ufficialmente cancellato, durante l’estate assisteremo comunque ad alcuni showcase. Il primo ad essere annunciato ufficialmente è quello di Xbox, svelato nel corso delle ultime ore con un lungo articolo sul blog ufficiale del brand Microsoft e rilanciato sui canali social.

Come riportato da Microsoft, lo showcase di Xbox tornerà nuovamente in estate. Questa volta la data scelta è il 12 giugno 2022, alle ore 19:00 italiane. Lo show, come svelato dal blog, si concentrerà sui giochi di casa Microsoft ma non solo: esattamente come avvenuto lo scorso anno, a seguito dell’entrata di Zenimax all’interno della casa di Redmond, lo spazio verrà condiviso anche con Bethesda e non poteva essere da meno, considerato l’hype che sta avvolgendo Starfield, la prima IP inedita in oltre vent’anni di attività del team di sviluppo che ha dato i natali alla serie di The Elder Scrolls.

“Ci siamo: lo showcase di Xbox e Bethesda si terrà il 12 giugno e sarà trasmesso in diretta streaming, tradotto in oltre 30 lingue. Ricordatevi la data e unitevi a noi per scoprire tutti i giochi in sviluppo presso i nostri studi, quelli di Bethesda e dei nostri partner intorno al mondo”, si legge nel tweet di Aaron Greenberg, dirigente di Microsoft e Games Marketing del brand di casa Microsoft dedicato ai videogiochi.