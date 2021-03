Xbox e Bethesda: evento a sorpresa quest’oggi, i dettagli

Proprio l’altro giorno si è celebrata l’ufficialità dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft attraverso un post ed un trailer a dir poco suggestivo. Sebbene si sapesse già da parecchi mesi, la commissione europea e americana hanno recentemente dato la loro approvazione. Questa notizia ha sicuramente scosso il mondo del gaming moderno, portando Xbox verso un futuro a dir poco radioso. Completamente a sorpresa il colosso di Redmond ha dichiarato che oggi alle ore 18:30 verrà svolto un evento speciale per celebrare questo incredibile “matrimonio”.

Durante l’evento parteciperanno i tre personaggi più importanti delle due società, vale a dire Phil Spencer, Pete Hines e Todd Howard ma ancora non è del tutto chiaro cosa verrà mostrato. Ovviamente si celebrerà l’acquisizione, probabilmente annunciando una serie di titoli Bethesda in arrivo su Xbox Game Pass, come già dichiarato dallo stesso capo di Xbox durante un messaggio postato online. Il noto insider Nibel ha però pubblicato un post dichiarando che non verranno mostrati degli annunci, vedremo quindi di cosa si tratterà.

Essendo un evento annunciato proprio a sorpresa, non possiamo sbilanciarci troppo. Visto che non verrà mostrato nulla di succoso sarà probabilmente una specie di Q&A in cui dichiareranno le loro intenzioni per i progetti futuri. Questa acquisizione ha sicuramente spezzato il mondo del gaming in due, vedremo se in futuro verranno annunciati davvero dei grossi titoli in esclusiva per le console Xbox.

Do not expect any major news or game announcementshttps://t.co/ZEtP3PNKAs — Nibel (@Nibellion) March 11, 2021

Insomma, testa a stasera alle ore 18:30 per scoprire tutti i dettagli relativi a questo speciale evento. Una cosa è certa, potenzialmente potrebbe trattarsi di un evento di estrema importanza che metterà le basi sulla line up di Xbox Series X e sul suo futuro in generale. Come di consueto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità ed informazioni.