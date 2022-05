Sappiamo tutti molto bene che quest’anno l’E3 2022 non ci sarà. Questo, però, non significa che non vivremo un’estate piena di annunci videoludici, e già nelle scorse settimane ne abbiamo avuto una prima importante conferma. Xbox e Bethesda saranno presenti il prossimo 12 giugno quando, come da tradizione, ci presenteranno tutte le corpose novità che i due colossi statunitensi hanno in cantiere e in via d’uscita.

Fino ad oggi sappiamo solo che l’evento targato Xbox e Bethesda verrà trasmesso in data 12 giugno 2022, ma mancano all’appello tutta una serie di informazioni. Per esempio, gli appassionati si domandano da tempo quali saranno i giochi protagonisti di questo show e se mai avremo delle date di uscita per i titoli più chiacchierati che si sono mostrati nel corso degli ultimi anni.

Quel che scopriamo oggi, però, farà sicuramente piacere ai fan, i quali incrociavano le dita per un evento bello lungo e corposo. Bene, da quanto emerge in rete, sembra proprio che il nuovo show di Xbox e Bethesda durerà la bellezza di un’ora e mezza, all’incirca come lo show dell’anno scorso. Nell’arco dei 90 minuti ci sarà sicuramente spazio per ogni genere di annuncio, dai titoli AAA, fino alle produzioni più piccoline e curiose.

(Confirmed) Xbox Bethesda showcase will be around 90 minutes The calendar invite on the Xbox website is a 1hour 30 mins when I added it has a outlook meeting. Source:https://t.co/dKI1hOj9cJ pic.twitter.com/hWwSsLHQbV — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 4, 2022

Non sappiamo altro al momento, e non ci resta che attendere poco più di un mese per scoprire tutte quelle che saranno le novità in arrivo nel futuro di queste due grandi e storiche compagnie videoludiche.