Xbox e Bethesda saranno insieme all’E3 2021? Le prime conferme

Ormai è ufficiale, quest’anno l’E3 2021 si farà! Anche se in modo completamente diverso dalle edizioni precedenti, la fiera losangelina tornerà protagonista tra ormai poche settimane, e come al solito sarà ricca di conferenze e show digitali pieni di nuovi annunci. Tra gli appuntamenti imperdibili ci sarà anche spazio per conoscere il futuro di Xbox e Bethesda, due compagne che ormai coesistono nella grande famiglia di Microsoft.

Nelle passate edizioni dell’E3 siamo stati abituati a vedere le conferenze Xbox e Bethesda divise, ma a partire da quest’anno le cose potrebbero cambiare per le due compagnie. All’interno di una recente intervista rilasciata a Le Figarò, il direttore degli Xbox Game Studios Matt Booty, ha chiarito alcuni dettagli riguardanti proprio l’imminente E3 2021. Innanzitutto sembra esserci la conferma di una conferenza congiunta tra le due grandi compagnie, voce che stava cominciando a girare in questi giorni.

Ma non è tutto, dato che all’interno dell’intervista sono stati toccati anche più punti, come per esempio la conferma sull’uscita al day one sul Game Pass di tutti prossimi giochi in arrivo targati Bethesda. In aggiunta a questo, Booty ha affermato che a tutti i team Bethesda verrà lasciata una grande libertà creativa, esattamente come sta già accadendo da diverso tempo a tutti gli studi Microsoft.

In conclusione, Booty ha dichiarato che l’obbiettivo degli Xbox Game Studios non è quello di creare prodotti in base a quello che funziona meglio sul Game Pass, con il servizio in abbonamento che non vuole essere una versione videoludica di Netflix. Al momento non sappiamo ancora quando avverrà questo nuovo evento condiviso tra Xbox e Bethesda, ma mancando poche settimane all’E3 non ci sarà da attendere troppo per avere aggiornamenti sulla questione.