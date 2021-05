Xbox e Bethesda Showcase: arriva il primo evento, ecco quando

Abbiamo finalmente capito che il periodo caldo sta finalmente arrivando. In tanti ormai stanno rivelando le proprie carte e anche quest’anno si cominciano a tessere le file degli eventi che ci accompagneranno nei prossimi due mesi. Annunci, reveal di gameplay e tante novità, non vediamo l’ora di poter mettere gli occhi su nuovi prodotti e rivedere i tanti titoli che sono stati presentati nel corso degli anni scorsi. Proprio per questo siamo davvero felici di poter dire che finalmente abbiamo una data per il primo evento di Xbox e Bethesda. Il tutto completamente in diretta con i team che stanno continuando a lavorare da casa.

La data prefissata per l’evento è il prossimo 13 Giugno alle 19:00 ( potete seguire l’evento sul canale twitch di Xbox), in pieno E3. Il tutto per commemorare sicuramente la grande acquisizione della casa di Redmond, che ricordiamo ha già portato i suoi frutti. Sono ormai tantissimi i titoli di Bethesda che sono arrivati sul Game Pass. Un servizio che si rivela sempre più affidabile dal punto di vista dei titoli presenti all’interno del catalogo, sia per console che per piattaforma PC. Ovviamente l’evento del mese prossimo, cosi come possiamo leggere all’interno dell’articolo pubblicato nel blog uffciale, farà il punto della situazione su tantissimi titoli che sono in arrivo da entrambe le parti.

Di conseguenza possiamo aspettarci tranquillamente il reveal del tanto atteso Starfield (anche perché nell’immagine di copertina si può vedere in basso a destra un pianeta simile a quello del trailer). Magari capiremo anche definitivamente quale sarà il destino dei prossimi titoli di Bethesda e se arriveranno con eslcusiva temporale e sul Game Pass al day one. Insomma, abbiamo tanto di cui parlare e sicuramente Microsoft ha impostato uno show di tutto rispetto.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1397628721079590912?s=20

Non scordiamoci inoltre del prossimo Halo, ormai siamo arrivati ad un punto in cui vogliamo vedere ancora altro in azione, dopo un primo trailer che ha lasciato tantissimi giocatori un po’ freddi. Ovviamente non perdetevi gli eventi di queste settimane, stiamo per entrare nel periodo più caldo dell’anno, in tutti i sensi!