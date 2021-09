Xbox e Marvel: la collaborazione che vi fa vincere una Series X speciale

Sempre più spesso il gaming viene affiancato agli altri media d’intrattenimento. Fortnite è campione nelle collaborazioni, con Epic Games che ha ormai fatto diventare il proprio gioco di punta in un vero e proprio metaverso con personaggi di ogni genere al suo interno. Di recente Xbox e Marvel hanno stretto una nuova collaborazione che ha preso in contropiede i giocatori, i quali potranno vincere una particolare edizione speciale di Series X insieme ad un controller.

Il tutto è stato annunciato qualche istante fa sul Twitter ufficiale della compagnia americana, dove ha preso vita la Xbox + Marvel Hero collab, una speciale iniziativa legata a Twitter che mette in palio una console Xbox Series X più un controller, entrambi serigrafati con un design a tema Shang Chi. Il tutto ovviamente per celebrare l’arrivo nei cinema del nuovo film dei Marvel Studios Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Per avere una chance di vincere questa accoppiata esclusiva di console più controller, i giocatori interessati dovranno seguire e retweettare il post originale aggiungendo il seguente hashtag #XboxShangChisweepstakes. Il design scelto per questa console e il suo pad sono davvero fantastici, e ricalcano il logo del prossimo grande film targato Marvel Studios su due lati della console di nuova generazione Microsoft.

The Xbox + Marvel Hero collab you've been waiting for.

Follow and retweet with #XboxShangChisweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X and controller inspired by @ShangChi and the Legend of Ten Rings.

Ends on 9/18/21 at 8pm PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h

— Xbox (@Xbox) September 1, 2021