Secondo i documenti presentati alla Federal Trade Commission (FTC), Microsoft ha acquisito Ninja Theory per 117 milioni di dollari, sono gli autori di Hellblade, attualmente impegnati nella realizzazione di Hellblade II in uscita per il 2024 su Xbox Series X|S e PC.

I documenti della FTC hanno mostrato e-mail interne di Microsoft riguardo agli studi e agli editori da tenere d’occhio per potenziali acquisizioni, e tra i candidati figurano Bungie e Sega (oltre a Crytek, Remedy, Stoic…). Nell’email interna che dettagliava una proposta di acquisizione di Sega, c’è anche una lista anche di “precedenti transazioni” alla pagina, più precisamente alla pagina 10, che fa riferimento a precedenti acquisizioni da parte di diverse aziende, tra cui Sony, Microsoft ed Electronic Arts.

Nella lista è inclusa, per l’appunto, Ninja Theory, costata ben 117 milioni di dollari. Un prezzo non proprio basso considerando che si tratta di un team di medie dimensioni che comunque veniva da un progetto si di successo, ma anche molto di nicchia. Se vi ricordate il team inglese è stato annunciato durante l’E3 2018 insieme a Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games e The Initiative.