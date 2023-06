La causa FTC contro Microsoft va avanti e continuano a uscire informazioni davvero molto interessanti. Di recente sono saltati fuori tutti gli studi e i publisher messi sotto il mirino dell’azienda di Redmond per una possibile acquisizione. Sono svariati e vanno dai piccoli studi indipendenti fino alle grandi società. Chiaramente non sono stati acquisiti ma non è detto che per qualcuno di loro non possa avvenire dopo tutta la storia di Activision-Blizzard.

Here is the full list of 100+ devs/publishers consideration list for acquisition https://t.co/S23x0qOiJt pic.twitter.com/BLDC5AeYZL — Idle Sloth (@IdleSloth84_) June 27, 2023

La volontà di “comprare” questi team è dettato dall’obbiettivo di accrescere gli abbonati del GamePass. Non che ci fosse bisogno di una conferma, ma almeno ora per lo meno abbiamo anche una prova concreta: l’email di Phil Spencer a uso interno in cui chiede delle valutazioni SEGA.

Di seguito tutti gli studi messi nel mirino:

A44

Bonfire Studios

Counterplay Games

Dreamhaven

Ember Lab

Facepunch Studios

Fatshark

Ghost Ship Games

Hazelight Studios

Heart Machine

Hello Games

Moon Studios

Mundfish

Proletariat

Striking Distance Studios

Team Cherry

Ma ancora abbiamo:

SEGA

Bungie (ora di Sony)

Remedy

Crytek

Playdead

People Can Fly

IO Interactive

Larian Studios

Supergiant Games

Thunderful

11 bit Studios

Rebellion

Paradox Interactive

Bohemia Interactive

Manticore Games

Ovviamente molte di queste saranno state sicuramente scartate durante gli anni, ma sono state tutte prese in considerazione. Chissà che cosa succederà in futuro, magari Microsoft perderà la causa e si concentrerà su altri team, come questi elencati.